Homem é preso após roubar 300 caixas de remédios controlados em farmácia de MS

De acordo com as informações policiais, o suspeito forçou a entrada pela porta de vidro da farmácia por volta das 5h da manhã e permaneceu dentro do estabelecimento por mais de uma hora, trajando um capuz e portando uma faca.

As imagens das câmeras de segurança revelaram que o jovem deixou o local por volta das 6h15, carregando três sacolas repletas de remédios. O dono da farmácia alertou as autoridades, relatando o roubo de 300 caixas de medicamentos controlados, além de um telefone e dinheiro do caixa.

Algumas horas após o ocorrido, a polícia encontrou o suspeito quando ele retornava à sua residência, ainda em posse dos produtos furtados. Os itens foram restituídos ao proprietário da farmácia.

O jovem foi detido em flagrante e encaminhado à cadeia pública de Mundo Novo, ficando à disposição da justiça.