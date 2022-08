Mãe denúncia babá por agressão contra filha de 2 anos

Uma jovem, de 24 anos, procurou hoje (9) a Polícia Civil no interior do estado, para denunciar a babá que cuida da filha, uma menina de 2 anos. A mulher é suspeita de maltratar e agredir a criança.

Segundo o relato da mãe, ela gravou a menina sendo maltratada pela babá. Para a polícia, a jovem relatou que possui uma gravação de áudio, onde é possível ouvir várias vezes a suspeita ameaçando e maltratando a criança.

O caso é investigado como maus-tratos, qualificado por violência doméstica. O nome da cidade onde o fato ocorreu foi omitido para preservar a vítima.

