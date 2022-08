COVID-19 mata 23 pessoas em uma semana em MS

Entre os dias 2 e 9 de agosto, mais 23 mortes de moradores de Mato Grosso do Sul causadas pelo coronavírus foram registradas. Os casos novos somam 3.131, segundo boletim epidemiológico divulgado nesta terça-feira (9).

Segundo a SES (Secretaria de Estado de Saúde), 13 vítimas fatais da COVID-19 eram de Campo Grande e todas tinham mais de 42 anos de idade. Houve registro de morte também nas cidades de Cassilândia, Itaquiraí, Corumbá, Paranaíba, Caarapó, Inocência e Três Lagoas.

Com a atualização, a quantidade de óbitos desde o início da pandemia está em 10.747. Já a quantidade de diagnósticos da doença confirmados por testagem em laboratório é de 569.479

O sistema hospitalar em Mato Grosso do Sul atende atualmente 57 pacientes diagnosticados com Covid-19 – 34 estão em leitos clínicos e 23 em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva).