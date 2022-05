Jovem de 18 anos morre ao capotar carro e cair no córrego Fazendinha em Paranaíba

Morreu na madrugada de hoje o jovem Kauã Vitor Rodrigues de 18 anos, após capotar o carro que conduzia na Avenida Durval Rodrigues Lopes, bairro Santo Antônio, em Paranaíba a 417 quilômetros de Campo Grande.

No veículo segundo informações do site O Correio News no veículo, além da vítima, estavam outras cinco pessoas, dois homens e três mulheres.

O rapaz chegou a ser socorrido com tentativa de reanimação, mas não resistiu e morreu no hospital da cidade.

Outro caso no mesmo local

Já no outro acidente que aconteceu por volta de 02h da madrugada, um homem de 26 anos perdeu o controle do carro e também capotou no córrego sendo resgatado com vida. Todos os atendimentos aconteceram com apoio da Polícia Militar que fez a contenção e ajuda na retirada das vítimas do córrego Fazendinha.

