Rodrigo Marques volta à Capital com novo show que promete muitas risadas

O recifense Rodrigo Marques chega a Campo Grande neste fim de semana com o espetáculo de stand-up comedy intitulado “Paz de Darwin”, em apresentação no domingo (22), às 18h30, no Teatro Glauce Rocha em Campo Grande.

Apesar de ser jornalista de formação, o humorista afirma: “Sempre gostei muito de filmes e o stand up foi uma maneira de trabalhar contando histórias sem gastar muito”. Com isso, traz em seu currículo trabalhos variados no stand-up, que o colocam como um dos principais nomes do humor no Brasil, área em que atua desde o ano de 2008. Atualmente ele é um dos apresentadores do programa “A Culpa é do Cabral”, no Comedy Central.

“Eu comecei fazendo stand-up em Recife, minha cidade, e, depois de abrir um show de Maurício Meirelles, fui chamado para fazer show nas maiores casas de comédia do Brasil. Depois disso, comecei a fazer o Cabral e me mudei para São Paulo. Já lancei um especial de comédia, gravado no Recife, que está disponível no YouTube. E tem outro vindo por aí”, conta.

O bom humor do comediante já o levou para se apresentar em vários estados brasileiros e também em outros países. “Viajei o Brasil todo com meu show, fiz turnê em Lisboa e, recentemente, realizei o sonho de fazer show em Hollywood, em uma das casas mais tradicionais de comédia do mundo, o Laugh Factory”, relembra Marques.

Sensação nas redes sociais, Rodrigo acumula milhões de seguidores e visualizações, números que aumentam diariamente em razão do reconhecimento e sucesso de público e crítica em suas apresentações Brasil afora.

Novo show

Como a maioria dos artistas e pessoas que vivem do ramo do entretenimento, shows e afins, Rodrigo também teve sua vida afetada pela pandemia, que o tocou “de uma forma negativa, me impedindo de continuar praticando minha arte, mas também teve um lado ‘positivo’, porque as pessoas começaram a ter mais acesso ao meu trabalho no YouTube, e isso se reflete nos shows deste momento de volta”, reflete o comediante.

Assim, após gravar seu segundo especial de comédia, o humorista retorna aos palcos com seu novo show, “Paz de Darwin”, em que ele fala sobre o preconceito que sofreu por seu ateísmo, ao longo da vida. “Pelo fato de ter sido ateu no meio de familiares e uma sociedade religiosa, quis refletir sobre isso”, explica.

O espetáculo fala, ainda, sobre o processo de desconstrução quanto às suas concepções relacionadas à monogamia. Com seu vocabulário requintado e muita franqueza – marca registrada de Rodrigo Marques – ele fala dos mais variados temas sob uma nova perspectiva a partir de suas próprias experiências.

Bruno Damus, que está à frente da Sparta Produções, explica que a produtora passa por um momento de mudanças, com “equipe renovada, muitas novidades já para o segundo semestre’”. O projeto Divina Comedy, que é o stand-up comedy em formato Comedy Club, passará por uma reformulação. “Junho e julho fazemos o projeto com comediantes de Campo Grande e em agosto retornamos com um novo formato”, anuncia Damus.

Sobre a produtora

A Sparta Produções surgiu em 2009 para preencher uma lacuna do mercado de eventos, trazendo qualidade e atrações diferenciadas a um público sedento por novidades. Com sua expertise voltada para a comédia, a Sparta é referência em espetáculos de stand-up em Campo Grande e Cuiabá, com apresentações de grandes nomes como Marco Luque, Diogo Portugal, Fabio Rabin, Murilo Couto, Whindersson Nunes, Cia. Os Melhores do Mundo, entre outros.

Meia-entrada

Estudantes deverão apresentar carteirinha, boleto e comprovante de matrícula – (quaisquer desses comprovantes); professores, idosos a partir de 60 anos, deficientes físicos e doadores de sangue (apenas com carteirinha). A classificação indicativa é de 14 anos, e menores de 14 só entram acompanhados de um parente maior de idade.

Serviço: O show “Paz de Darwin” tem classificação indicativa de 14 anos, e será apresentado amanhã (22), às 18h30, no Teatro Glauce Rocha. Ingressos com valores promocionais custam a partir de R$ 60 (R$ 30 a meia-entrada) e também podem ser comprados on-line por meio do site: www.spartaproducoes.com.br.

