Prefeitura sorteia violão do cantor Luan Santana para incentivar doação de agasalhos

Um dos grandes nomes da música sertaneja de Mato Grosso do Sul, Luan Santana, é um dos apoiadores da Campanha do Agasalho 2022 do FAC (Fundo de Apoio à Comunidade). O cantor fez a doação de um violão autografado que será sorteado no dia 12 de junho, durante o 20º Arraial de Santo Antônio, promovido pela Prefeitura de Campo Grande.

A partir de hoje quem doar um agasalho ou um cobertor poderá trocar por um cupom que deverá ser depositado na urna instalada na Central de Atendimento ao Cidadão William Maksoud Filho, lançado nesta tarde pela prefeita de Campo Grande Adriane Lopes. “Estamos com mais de 35 pontos de arrecadação e a 6ª Campanha do Agasalho vai ajudar nossa população mais vulnerável, e agora temos mais um incentivo, o violão autografado pelo cantor Luan Santana que será sorteado entre os participantes”.

Para concorrer ao sorteio do instrumento é preciso levar uma peça de roupa de frio até o ponto de arrecadação da campanha instalado na CAC, preencher o cupom e depositar na urna, localizada logo na entrada do prédio, que fica na Rua Marechal Rondon, 2655. As peças não precisam ser novas, mas devem estar em boas condições de uso. Podem ser doados cobertores, agasalhos, calças e calçados, dentre outros. O sorteio será realizado durante o 20º Arraial de Santo Antônio, que neste ano acontece na Praça do Rádio, nos dias 10, 11, 12 e 13 de junho.

Luan Santana é natural de Campo Grande, mas viveu parte de sua infância na cidade vizinha de Jaraguari. Antes de alcançar o sucesso percorreu todas as cidades sul-mato-grossenses. O cantor já participou de outras campanhas em parceria com a prefeitura municipal. Em maio de 2020, Luan doou 24 toneladas de alimentos ao FAC.

As doações arrecadadas durante a campanha serão repassadas ao FAC, que atende pessoas de baixa renda e que vivem em situação de vulnerabilidade social.

Onde Doar

A Campanha do Agasalho 2022 está com pontos de arrecadação em todas as secretarias municipais, Shopping Campo Grande, Bosque dos Ipês, Norte Sul Plaza, Pátio Central Shopping, Instituto Mirim de Campo Grande, Paço Municipal e academia Workout365.

Para concorrer ao sorteio do violão, as doações devem ser feitas exclusivamente na Central de Atendimento ao Cidadão, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h.