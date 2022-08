Idoso é preso transportando drogas em Bataguassu

Um idoso, de 68 anos, foi preso ontem (24) por tráfico de drogas em Bataguassu, distante a 341 quilômetros de Campo Grande.

A equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) deu ordem de parada ao condutor do veículo, no km 18, da BR-267. Durante a abordagem, o motorista deu informações controversas sobre a viagem, criando suspeitas nos policiais.

Após vistoria no carro, os agentes localizaram um fundo falso no porta malas, contendo diversos tabletes de droga. Após ser questionado sobre o conteúdo, o idoso negou saber da existência da droga.

No total, o entorpecente pesava 105 kg.

Com informações de Dourados News

