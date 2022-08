Carga de maconha avaliada em R$ 800 mil é apreendida em região de fronteira

O DOF (Departamento de Operações de Fronteira) fechou no final da tarde de ontem (24) uma residência utilizada por traficantes como entreposto no perímetro urbano de Paranhos, distante a 575 quilômetros de Campo Grande. Na casa, foram aprendidos mais de 375 kg de maconha.

Os policiais faziam patrulhamento na cidade quando receberam a informação de que em uma casa no centro da cidade haviam várias pessoas armadas.

Ao chegarem no local indicado, os agentes encontraram uma grande quantia de entorpecente, entretanto, nenhum suspeito.

Ao todo foram aprendidos 386 tabletes de maconha, que pesados totalizaram 377 kg do entorpecente. A droga foi avaliada em aproximadamente R$ 744 mil.

Com informações de O Pantaneiro

