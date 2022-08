Polícia encontra arma e prende suspeitos de matarem jovem no Aero Rancho

Em uma residência do bairro Guanandi, a Polícia Civil de Campo Grande prendeu em flagrante, na tarde desta quinta-feira (25), três homens suspeitos de executarem Alexandre Pereira Marimoto, 19, atingido por aproximadamente quatro tiros em frente a um campo na Rua Gérbera, no bairro Aero Rancho.

Segundo o Delegado da 5ª DP Rodolfo Daltro, a partir de imagens de câmeras de segurança e informações de moradores, agentes do SIG (Setor de Investigações Gerais) chegaram até o endereço onde estavam os suspeitos. Inclusive, a arma do crime foi encontrada, uma pistola estava enterrada no quintal do endereço.

De acordo com o boletim de ocorrência, Alexandre estava sentado na rua, junto com outras pessoas, quando dois suspeitos em uma motocicleta passaram efetuando os disparos. A vítima havia tentado fugir quando localizou a moto, mas não conseguiu. Veja mais detalhes do caso.