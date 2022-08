Dólar estaciona à espera de sinais sobre juros nos EUA

O dólar comercial fechou estável nesta quinta-feira (25), em um dia de trégua na corrida pela divisa americana no exterior. Investidores adotaram a cautela na véspera do pronunciamento do Fed (Federal Reserve, o banco central dos Estados Unidos) no simpósio de Jackson Hole.

A moeda terminou cotada a R$ 5,1090, com variação negativa de 0,01%. Nesta sexta-feira (26), um eventual discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, favorável a uma rigorosa elevação dos juros poderá estimular uma corrida de investidores rumo ao Tesouro dos Estados Unidos, tornando o dólar mais escasso e caro em países emergentes como o Brasil.

Uma postura oposta, ou seja, apontando para a diminuição da velocidade do aperto ao crédito, tende a favorecer investimentos mais arriscados, como os mercados de ações e a renda fixa de países em desenvolvimento.

Alex Lima, estrategista-chefe da Guide Investimentos, considera que o presidente do Fed tomará o caminho do meio.

Para Lima, Powell não irá contrariar a linha dos discursos dos membros do Fed nas últimas semanas e apenas repetirá que batalha contra a inflação não está resolvida, apesar de indicadores recentes mostrarem certa desaceleração da atividade econômica.

“Powell vai reiterar o compromisso com o controle da inflação e nada muito além disso”, disse.

Na Bolsa de Valores brasileira, o índice Ibovespa subiu 0,56%, aos 113.531 pontos, acompanhando o fechamento positivo das principais Bolsas. No mercado acionário americano, o índice de referência S&P 500 avançou 1,41%.

Além da expectativa sobre a postura do Fed, o mercado local está atento a questões como a seca, a crise imobiliária e a Covid na China, pois são responsáveis pela desaceleração no país que é o destino mais importante para as exportações brasileiras.

Com informações da Folhapress