Helicóptero cai no aeroporto Santa Maria com quatro tripulantes em Campo Grande

Hoje(18) por volta das 11:50 da manhã, um helicóptero da casa militar do Governo do Estado caiu na pista da cabeceira de pouso do aeroporto Santa Maria, em Campo Grande, localizado próximo da saída para Três Lagoas. A aeronave caiu durante um voo semanal de giro para manutenção do equipamento.

Havia quatro servidores da casa militar no helicóptero, sendo dois pilotos e dois tripulantes. Ninguém ficou gravemente ferido, apenas um dos tripulantes sofreu ferimentos leves e apresentou dor na lombar que logo foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. Todos estavam conscientes e foram atendidos.

De acordo com informações da Polícia Militar, a aeronave estava há 20 minutos no ar, em voo semanal de giro realizado para preservação do equipamento nas redondezas do aeroporto, quando o motor sofreu uma pane.

Uma manobra de emergência chamada autorotação foi realizada pelos pilotos para que o pouso ocorresse na lateral da pista do aeródromo. Contudo, ao tocar o solo, o helicóptero pironou – nome para uma espécie de capotagem – e acabou ocasionando o acidente. Como já estava em solo, a gravidade do ocorrido foi reduzida consideravelmente, de acordo com a nota divulgada pela PM.

A aeronave em questão, é um helicóptero de matrícula PT-HBM, modelo Bell 2026.

Adolfo Araújo Filho, pedreiro que trabalhava no local chegou a brincar dizendo que a aeronave estava fazendo um barulho estranho. A Polícia Militar, Bombeiro e Draco estão no local.

Com informações de Keyla Santos.

Confira a nota na íntegra da Polícia Militar

Referente ao acidente envolvendo um helicóptero da Casa Militar do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul no final da manhã desta quinta-feira (18), informamos que o mesmo ocorreu na cabeceira da pista de pouso do Aeroporto Santa Maria, em Campo Grande. Quatro servidores vinculados a Casa Militar, sendo dois pilotos e dois tripulantes, estavam na aeronave.

Um dos ocupantes sofreu ferimentos leves, apresentando dor lombar e sendo imediatamente socorrido e encaminhado pelo Corpo de Bombeiros para atendimento hospitalar complementar. Todos permaneceram conscientes durante todo o ocorrido e durante os primeiros socorros.

A aeronave envolvida no acidente é um helicóptero matrícula PT-HBM, modelo Bell 206. O mesmo estava há 20 minutos no ar, em um voo semanal de giro realizado para preservação do equipamento. Durante o voo, feito nas redondezas do Santa Maria, o motor sofreu uma pane.

Uma manobra de emergência chamada autorotação foi realizada pelos pilotos para que o pouso ocorresse na lateral da pista do aeródromo. Contudo, ao tocar o solo, o helicóptero pironou – nome para uma espécie de capotagem – e acabou ocasionando o acidente. Como já estava em solo, a gravidade do ocorrido foi reduzida consideravelmente

Leia Mais

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.