Saiba o resultado do laudo sobre a morte do “Tio Paulo”

Desde a última terça-feira (16), um vídeo que circula nas redes sociais, mostrando uma mulher e um idoso, aparentemente sem vida, que ela chamava de “tio Paulo”, e tentava realizar um empréstimo em um banco, insistindo para que o idoso assinasse o documento para o dinheiro ser liberado, tem chamado a atenção e gerado inúmeras teorias. Afinal, “tio Paulo” estava morto no momento em que o vídeo foi feito ou não?

De acordo com reportagem divulgada pelo portal SBT News, o laudo da necrópsia de Paulo Roberto Braga, de 68 anos, não é conclusivo sobre o horário exato de sua morte. Ainda conforme apurado pelo SBT News, o perito apontou não ter elementos seguros, do ponto de vista técnico e científico, para afirmar se Paulo “faleceu no trajeto ou interior da agência bancária, ou que foi levado já cadáver” ao banco.

O legista Leonardo Dias Ribeiro, que assina o laudo, ressaltou que Paulo Braga estava “caquético”, usava fraldas, tinha sinais de escaras (feridas por tempo acamado) e sinais de bronco aspiração de comida, de congestão pulmonar e de falência cardíaca por doença prévia,

O que aconteceu com “Tio Paulo”

Na terça-feira, uma mulher identificada como Érika de Souza Vieira, foi presa após levar o cadáver de um idoso de 68 anos, para um banco e tentar fazer um empréstimo de R$ 17 mil. O caso aconteceu em uma agência bancária em Bangu, no Rio de Janeiro. O estado de saúde do idoso chamou atenção das atendentes da agência, que acionaram equipes de socorro.

Érika foi detida e encaminhada para a 34ª DP (Bangu), onde foi autuada em flagrante por tentativa de furto mediante fraude e vilipêndio a cadáver. Posteriormente, a mulher foi transferida para a Casa de Custódia de Benfica, onde aguarda audiência que deve ser realizada nesta quinta-feira (18).

Com informações do SBT News.

