Idoso bêbado esfaqueia cachorro no meio de praça e é preso

Um idoso de 64 anos foi preso na madrugada desta quarta-feira (24), após matar um cachorro a facadas, na praça central em Amambai, a cerca de 338 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, por volta das 3h da madrugada, o guarda de um posto de combustível recebeu um pedido de socorro do tutor de um cachorro, que teria sigo esfaqueado por um homem na praça central. A Polícia Militar foi acionada e quando chegaram ao local, constataram que o animal já estava morto.

O autor do crime foi localizado a poucos metros do animal, dormindo em um banco no canteiro central da Avenida. Durante a revista pessoal, foi encontrada uma faca suja de sangue no bolso da jaqueta que o suspeito usava. Também foi constatado que o homem estava embriagado e usava muletas.

Diante dos fatos, o idoso foi detido e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil do município, onde o caso foi registrado como maus-tratos a animais. O homem não apresentava lesões corporais e quando questionado sobre o motivo do crime, não apresentou nenhuma justificativa.

