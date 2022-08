As quartas usamos rosa: Veja a receita do docinho Bicho de Pé

Todos gostamos de um bom docinho de festa mas nem sempre surge uma celebração para podermos desfrutar dos quitutes. Um dos docinhos presentes nos aniversários é o bicho de pé, brigadeiro que substitui o chocolate por morangos. A receita pode ser feita com gelatina em pó de morango, suco de pacote, geléia e até com as frutas frescas.

Ele também serve como recheios e coberturas para bolos. O segredo da receita para o bicho de pé é o ponto, que é o mesmo do brigadeiro convencional. Veja esta receita que leva apenas quatro ingredientes e apenas 10 minutos para ficar pronta.

Ingredientes:

1 caixa de leite condensado;

1 pacotinho de gelatina de morango ou de suco em pó de morango;

1 colher de sopa de margarina ou manteiga;

Açúcar Cristal a gosto, para decorar;

Modo de Preparo:

Coloque o leite condensado numa panela e adicione a margarina; Em seguida leve ao fogo baixo e mexa bem até que a margarina derreta;

Acrescente a gelatina de morango e misture bem; Continue mexendo sem parar até começar a se soltar do fundo da panela e ficar em ponto de brigadeiro;

Após isso, desligue o fogo e transfira o doce para uma tigela; Leve à geladeira e deixe descansar por 2 horas ou até que fique firme; Depois é só enrolar os docinhos e passar no açúcar cristal ou granulado.

Receita por Comidinhas do Chef.

