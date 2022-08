Funcionários de USF promovem ato em protesto aos altos índices de violência contra mulher

Funcionários da USF (Unidade de Saúde da Família) Alves Pereira promoveram na manhã desta quarta-feira (24) uma blitz educativa no cruzamento da Avenida Guaicurus com a Rua Waldemar Whirte, em alusão a campanha Agosto Lilás, mês de prevenção e combate a violência contra a mulher.

Com objetivo de sensibilizar e dar visibilidade ao tema, a equipe simulou uma situação real de agressão contra a mulher. Durante toda a encenação apenas uma pessoa parou para prestar socorro a vítima.

Edson Gonçalves é jardineiro e no momento em que suposta vítima pede socorro ele sai do carro e tenta auxiliá-la.

“Eu achei que era uma agressão contra a mulher, independente do que ela cometeu nada justifica uma agressão contra as mulheres. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas estava pronto ia socorrer”, disse.

Foto: João Gabriel VilalbaSandra Rocha é administradora financeira e foi quem encenou a mulher vítima de agressão, ela explica que a ação busca chamar atenção para os altos índices de violência contra a mulher além de fazer alusão ao Agosto Lilás.

“A conscientização é não só para as mulheres, mas para os homens também,isso está acontecendo não só na minha casa, mas na casa de muitos aí e a gente quer deixar isso bem claro que basta. A mulher tem que se manifestar, sim, os vizinhos têm que denunciar. o não é uma briguinha de casal que a gente não mete a colher. Esse ditado é antigo, mas devemos meter sim porque tem muitas mulheres morrendo”.

O agente comunitário Edy Santos, interpretou o agressor e ressalta que apesar de forte a cena busca mostrar que casos de agressões são recorrentes e podem ocorrer em qualquer local e ocasião.

“É uma realidade que muita gente não vê acontecendo, porque acontece às vezes dentro de casa. Têm gente que fica em choque quando vê ela machucada, mas aqui é uma encenação, mas a gente sabe que realmente acontece. Então a intenção é conscientizar as pessoas que tem que denunciar”.

Dados da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) apontam que desde o incio de 2022, Mato Grosso do Sul contabilizou 27 feminicídios, somente em Campo Grande foram registrados sete ocorrências. O feminicídio é a faceta final da violência contra mulher visto que em grande parte dos casos o crime decorre de um ciclo de violência doméstica.

Confira mais informações na live:

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também:

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba.