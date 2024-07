Homem que morreu após ser pisoteado por touro em rodeio é sepultado em Junqueirópolis

O rapaz de 36 anos foi sepultado em Junqueirópolis, cidade em que nasceu

O peão identificado como Fabiano Rocha (36), que faleceu na noite desta segunda-feira (08), após ser pisoteado por um touro em um rodeio realizado em Fátima do Sul MS, foi velado hoje (10), em Junqueirópolis, interior de São Paulo.

O rapaz conseguiu completar os oito segundos em cima do touro, mas foi arremessado e pisoteado nas costas pelo touro.

Fabiano conseguiu se levantar usando a porteira como apoio, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no caminho ao hospital.

