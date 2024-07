Aprovação de Lula sobe para 54% em julho, aponta pesquisa Quaest

A popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva aumentou em julho, alcançando 54% de aprovação, enquanto a reprovação caiu para 43%. Os dados são da nova pesquisa Quaest, divulgada nesta quarta-feira (10) pela Genial Investimentos.

Realizada entre os dias 5 e 8 de julho, a pesquisa entrevistou 2 mil pessoas com 16 anos ou mais, em 120 municípios brasileiros. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com um índice de confiança de 95%.

Em comparação com a pesquisa anterior, realizada em maio, houve um aumento na aprovação, que era de 50%, e uma diminuição na reprovação, que era de 47%. Outros 4% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder.

Crescimento entre eleitores de baixa renda

A pesquisa destacou um aumento significativo na aprovação entre eleitores com renda familiar de até dois salários mínimos, que chegou a 69%, enquanto a reprovação caiu para 26%. Esta é a maior diferença observada desde o início do terceiro mandato de Lula. Anteriormente, esses índices eram de 62% e 35%, respectivamente, com uma margem de erro de quatro pontos percentuais para esse grupo.

Aprovação por Grupos Demográficos

– Ensino Fundamental: A aprovação subiu de 60% para 65%, e a desaprovação caiu de 37% para 30%;

– Mulheres: A aprovação aumentou de 54% para 57%, e a rejeição diminuiu de 44% para 39%;

– Homens: A aprovação cresceu de 47% para 50%, enquanto a rejeição passou de 51% para 47%;

– Evangélicos: A reprovação ainda é maior que a aprovação, com 52% contra 42%. No entanto, a diferença é a menor desde outubro de 2023, sendo que a maior rejeição foi registrada em fevereiro, com 62%.

Os entrevistados também foram questionados sobre a avaliação geral do governo Lula 3:

– Positiva: 36%

– Negativa: 30%

– Regular: 30%

– Não souberam/não quiseram responder: 4%

Houve mudanças em relação a maio, quando a avaliação era de 33% positiva, 33% negativa, 31% regular e 3% não souberam/não quiseram responder.

Com informações do SBT News

