Morto em acidente entre moto e carreta na Avenida Guaicurus é identificado

Identificado como José Carlos Miquilino, de 43 anos, o motociclista que morreu após bater a motocicleta que conduzia na traseira de uma carreta, na Avenida Guaicurus, em Campo Grande, na manhã desta quarta-feira (10).

A Polícia Civil e a Perícia foram acionadas e, durante investigação preliminar sobre as causas da batida, foi encontrado com a vítima documento que pudesse ajudar a identificá-lo.

O caminhoneiro Wanderlei Thaez, de 49 anos, contou que havia acabado de estacionar a carreta carregada com argamassa, quando sentiu o impacto vindo da parte traseira. “Eu pensei que fosse um carro, porque foi muito forte”, disse.

Um policial civil que seguia logo atrás parou e prestou os primeiros socorros à vítima, mas devido os graves ferimentos, o motociclista morreu na hora. O Corpo de Bombeiros foi acionado e atestou o óbito.

O motorista da carreta é morador de Dourados e o motociclista natural do Estado do Paraná. As causas da batida ainda estão sendo investigadas.

