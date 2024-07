Multas por queimada podem chegar a R$ 11 mil em Campo Grande

Com tempo seco e com muitas queimadas, a Ouvidoria Geral do Município protocolou 314 denúncias de utilização de fogo para a limpeza de terrenos baldios, enquanto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana, no mesmo período, autuou e multou 140 proprietários de terrenos baldios por utilizarem queimadas para a limpeza. As multas podem variar de R$ 2.944,50 a R$ 11.778,00.

Além de provocar prejuízos ao meio ambiente, como a perda de biodiversidade e danos as áreas de proteção, as queimadas são responsáveis pelos problemas respiratórios registrados no sistema municipal de saúde. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, em 2023 foram realizados 74.598 atendimentos relacionados a problemas respiratórios.

A campanha visa sensibilizar a população acerca dos danos causados pelas queimadas ao meio ambiente e a saúde, como perda de vegetação em áreas de preservação ou proteção, perda de habitat para fauna, alteração na reciclagem de nutrientes, poluição atmosférica e, consequentemente, desenvolvimento de problemas respiratórios.

Instituída em 2017, a Campanha Diga Não às Queimadas Urbanas faz parte das ações realizadas pelo Executivo Municipal durante o Agosto Alaranjado, mês de prevenção e combate ao uso de fogo na vegetação em âmbito municipal, a fim de prevenir e reduzir o número de ocorrências de incêndios florestais e urbanos no município.

Segundo a coordenadora do Comitê Municipal de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais e Urbanos, Amanda Mariano o trabalho de conscientização e prevenção realizado é essencial para que as pessoas conheçam as consequências das queimadas e se tornem agentes multiplicadores da informação, principalmente no período de estiagem extensa. “Devido ao trabalho desenvolvido pelo grupo, o número de incêndios tem diminuído significativamente”, pontua.

Por Thays Schneider

