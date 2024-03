Homem é preso quando fugia após esfaquear esposa no tórax

Uma jovem de 21 anos foi esfaqueada no tórax na noite deste domingo (24), em Amambai, depois de fazer uma pergunta ao marido de 22 anos, que acabou preso.

O crime aconteceu por volta das 19 horas quando o casal estava bebendo em casa, e passaram a discutir depois da mulher fazer um questionamento de um caso extraconjugal do companheiro. A vítima foi esfaqueada no tórax e levada para uma unidade de saúde.

A polícia foi acionada e em rondas conseguiram encontrar o homem embarcando em um ônibus para fugir onde seguiria para outra cidade para colheita de maçã. Ele foi encaminhado para a delegacia.

Com Informações do Ivinotícias

