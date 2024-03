Marido surta agride e morde esposa em Três Lagoas

Um homem de 36 anos foi preso em flagrante na noite da última terça-feira (22) após agredir e ameaçar sua esposa de 29 anos, o caso aconteceu em Três Lagoas. Segundo a vítima, eles estavam no mercado com suas filhas pequenas quando, no momento de pagar no caixa, o homem iniciou uma crise de ciúmes ao achar que um cliente estava olhando para sua esposa.

Ainda conforme relatado pela vítima, o companheiro não aceita que ela use maquiagem e roupas curtas. Enquanto retornavam para casa, o homem teve um surto e agrediu a mulher com um tapa no rosto e, em seguida, mordeu seu lábio, causando-lhe uma lesão.

Desesperada e por estar com os filhos, a mulher desceu do carro e correu a pé com as crianças pedindo ajuda aos moradores da região, que acionaram a Polícia Militar. Esta fez a detenção do agressor, que foi levado até a Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências. O casal está junto há três anos e, devido a este incidente, a mulher solicitou a separação

Com informações da Rádio Caçula

