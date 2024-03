Detran-MS lança o boletim de rádio “Detran Mais Perto”

Para ampliar o alcance das informações de interesse do cidadão, o Detran-MS lança mais uma ferramenta de comunicação. O boletim de rádio Detran Mais Perto, Mais Eficiente, será publicado semanalmente no site do Detran e disponibilizado para download.

A ideia é fomentar os assuntos de maior interesse ao público como novos serviços, inovações dos serviços já existentes, cursos e ações educativas.

O Boletim Detran Mais Perto, Mais Eficiente é uma produção da equipe de comunicação e estatística do Detran-MS, e a reprodução deste conteúdo é livre para rádios, sites e blogs desde que sejam dados os créditos.

Com Informações Comunicação Detran-MS

