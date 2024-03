Daniel Alves paga fiança e deve deixar prisão ainda nesta segunda-feira

O ex-jogador Daniel Alves conseguiu o valor de 1 milhão de euros (cerca de R$ 5,4 milhões), necessários para pagar a fiança e ter direito à liberdade condicional na Espanha. A informação é do jornal La Vanguardia, que citou intensas reuniões presenciais e telefônicas entre a defesa de Daniel e financiadores, durante o fim de semana. A expectativa é que Daniel Alves seja solto ainda nesta segunda-feira (25).

Daniel Alves jogou no São Paulo e na Seleção Brasileira, e foi condenado em primeira instância, no dia 22 de fevereiro, a 4 anos e 6 meses de prisão por estuprar uma mulher na boate Sutton, em Barcelona, em dezembro de 2022. A defesa do ex-lateral-direito recorreu da sentença e entrou com um pedido de liberdade provisória, que foi acatado pela Justiça na última quarta (20).

Na decisão, os juízes afirmaram que não há mais risco de fuga de Alves ou de repetição do crime. Eles determinaram, no entanto, que para ser solto, o ex-jogador deverá cumprir alguns critérios, além de pagar a fiança: entregar os passaportes (brasileiro e espanhol), não se comunicar com a vítima e comparecer semanalmente ao Tribunal de Barcelona.

