Homem é assaltado por grupo e agredido com fios de energia

Na noite do último sábado (21), um homem, de 32 anos, foi assaltado e agredido enquanto retornava de uma festa nas proximidades da caixa d’água da Aldeia Bororó, em Dourados.

A vítima foi abordada por 6 homens, dois portavam facões, enquanto os outros o agrediram com fios de energia. Ao ser ameaçado, ele foi obrigado a entregar o celular e um boné.

O homem relatou à polícia que os agressores estavam com toucas cobrindo a cabeça, e por isso não conseguiu identificar características que pudessem ajudar na identificação dos criminosos. Um boletim de ocorrência foi feito e a polícia investiga o caso.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: