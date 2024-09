Elenco de Castelo Rá-Tim-Bum se reencontra 30 anos depois e refaz foto icônica

Cassio Scapin, Luciano Amaral, Cynthia Rachel e Freddy Allan, atores que deram vida aos personagens icônicos de Castelo Rá-Tim-Bum, se reencontraram no último sábado (21), para refazer uma foto marcante das gravações do seriado que conquistou gerações nos anos 1990. O reencontro emocionou os fãs da série exibida pela TV Cultura.

“Zeca, Nino, Pedro, Biba! Fazia mais de 20 anos que nós quatro não nos encontrávamos ao mesmo tempo. E cá estamos deixando o seu coração quentinho”, escreveu Cynthia Rachel, que interpretou Biba, ao compartilhar a nova versão da imagem em suas redes sociais, relembrando os nomes dos personagens.

A reunião acontece 30 anos após o início das gravações de Castelo Rá-Tim-Bum, que se tornou um marco da televisão brasileira com sua proposta educativa e narrativa criativa. No seriado, Cassio Scapin vivia Nino, o aprendiz de feiticeiro, enquanto Freddy Allan, Cynthia Rachel e Luciano Amaral interpretavam seus amigos Pedro, Biba e Zequinha, respectivamente.

Homenagem ao Tio Victor

Em 2023, a TV Cultura exibiu o especial “Castelo Rá-Tim-Bum: O Reencontro”, que celebrou o legado da série e homenageou Sérgio Mamberti, o inesquecível Tio Victor, que faleceu antes do reencontro. No entanto, na ocasião, Luciano Amaral, que interpretava Pedro, não pôde participar, tornando o recente reencontro ainda mais especial para os fãs.

O seriado, que estreou em 1994, segue sendo uma referência de programas infantis e mantém um público fiel, atravessando gerações. A nova foto reacende a nostalgia de quem cresceu acompanhando as aventuras no castelo e reforça o impacto cultural duradouro da série.

