Caso Sophia: julgamento é remarcado mais uma vez

O julgamento dos réus Stephanie de Jesus da Silva e Christian Campoçano Leitheim, acusados pelo assassinato de Sophia de Jesus Ocampo, de 2 anos, foi remarcado mais uma vez, desta vez a pedido da promotora de Justiça, Livia Carla Guadanhim Bariani. O juiz Aluízio Pereira dos Santos aceitou o pedido e alterou a sessão de julgamento para os dias 27 e 28 de novembro de 2024.

Inicialmente, o juiz havia marcado o júri popular para os dias 6, 7 e 8 de novembro de 2024. No entanto, Livia Carla informou que participará de um evento em Dourados, e na semana seguinte estará em Brasília, para o “Encontro Nacional do Ministério Público do Tribunal do Júri”. Além disso, nos dias 18 a 22 de novembro, ela conduzirá audiências e sessões plenárias junto à 1ª Vara do Tribunal do Júri.

O magistrado aceitou o pedido e determinou que as partes se manifestem conforme o artigo 422 do CPP (Código de Processo Penal). As partes também poderão juntar documentos e requerer diligências.