Homem de 39 anos com mais de 50 passagens é preso, após agredir companheira com socos e golpes de chave de fenda

Um homem de 39 anos, foi preso após agredir a companheira, de 47 anos. O caso f0i registrado em Corumbá. A Equipe da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher), em parceria com 1ª Delegacia de Polícia Civil realizaram o cumprimento do mandato de prisão do autor por violência doméstica, o mesmo já praticou diversos crimes contra sua mulher.

Conforme informações disponibilizada pela Polícia Civil, a vítima compareceu à Delegacia da Mulher com o rosto desfigurado, após sido agredida com socos e golpes de chave de fenda, durante uma discussão com o companheiro. O homem possui uma extensa ficha criminal no âmbito da violência doméstica, tendo mais de 50 registros por crimes diversos, dentre eles tentativa de feminicídio, lesão corporal, porte de arma de fogo, incêndio, ameaça, resistência.

A última discussão entre eles, que gerou nas agressões mais recentes, foi motivada pelo consumo de bebidas alcoólicas e entorpecentes, de acordo com testemunho da vítima.

Após a denúncia, a equipe de investigação deu início as diligências até localizar e prender o agressor. De acordo com a polícia, o homem já havia sido preso anteriormente, saiu do sistema prisional fazendo uso da tornozeleira eletrônica, porém há 3 meses rompeu a mesma, razão pela qual teve a decretação da regressão de regime para o fechado.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia Mais