MPMS vai apurar possíveis irregularidades na pediatria do Hospital Regional

Um inquérito civil foi aberto, pelo Ministério Público Estadual, para apurar irregularidades no atendimento pediátrico no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul. Na última semana, mães denunciaram a precarização na estrutura e falta de equipamentos.

De acordo com a de-núncia, apresentada pela promotora Daniella Costa, na unidade há insuficiência de profissionais, ausência de insumos, está com o aparelho de tomografia estragado e foi constatado a falta de manutenção física.

Uma vistoria deverá ser realizada em até 20 dias e a Secretaria Estadual deverá apresentar explicações.

Ao jornal O Estado, a SES (Secretaria Estadual de Saúde), informou “não ter conhecimento do inquérito citado e que, assim que houver notificação formal, se manifestarão aos órgãos competentes”

Na semana passada, a jornalista Suelen Morales, de 33 anos, mãe de um bebê com menos de 50 dias. registrou que os forros do telhado estão quebrados, janelas estragadas, banheiro que inunda os quartos dos pacientes. Além de baratas dividindo o espaço com as crianças estão entre as situações relatadas.

Já no último domingo (9), houve falta de insumos para colocação de um cateter venoso no bebê, sendo necessário pedir emprestado para outras unidades hospitalares. Com a ajuda de um medida judicial, a família conseguiu a transferência dele para o Hospital Universitário.

