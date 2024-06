Idoso morre atropelado ao tentar atravessar fora da faixa na Avenida Tamandaré

Um idoso, identificado como Valdomiro Arguello Barbosa, de 84 anos, morreu atropelado por um carro na manhã desta quarta-feira (12), na Avenida Tamandaré, em Campo Grande. O acidente ocorreu próximo ao cruzamento da Avenida Euler de Azevedo, na região do bairro São Francisco. Ele tentava atravessar a pista fora da faixa de pedestre.

De acordo com informações preliminares, a vítima atravessava a rua a alguns metros de distância da faixa, quando foi atingido.

O motorista, um professor, de 29 anos, seguia em um veículo Volkswagen Gol, quando o idoso “apareceu do nada” no meio da pista. Ele teria tentado frear, jogando seu veículo para o lado, com intuito de desviar, mas não conseguiu evitar o acidente.

Duas equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas para tentar socorrer a vítima, mas minutos após a chegada dos socorristas, ele não resistiu. No local, o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar faz os procedimentos de praxe.

A Polícia Civil e a Polícia Científica também foram acionadas para comparecer ao local do acidente com morte.

