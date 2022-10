Homem cai em golpe e perde R$ 14 mil ao tentar comprar veículo pela internet

Um homem,52, teve um prejuízo de R$ 14 mil, após cair em um golpe ontem (5), em Nova Andradina, distante a 299 quilômetros de Campo Grande, ao tentar negociar um carro que viu pelo Facebook.

A vítima procurava um carro para comprar e encontrou um na rede social. Logo iniciou um diálogo com o suposto vendedor pelo WhatsApp e fechou negócio para comprar o Fiat/Uno, cor prata, 2007, pelo valor de R$ 14.ooo,00.

O criminoso enganou a vítima fingindo ser compadre do dono do carro e mandou os dados para a transferência do dinheiro por WhatsApp.

Ao perceber que havia caido em um golpe, o homem, que tentava comprar o veículo, procurou a Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina para registrar a ocorrência.

Com informações de Jornal da Nova

