WhatsApp começa a bloquear prints de fotos e vídeos de visualização única

O WhatsApp está começando a implementar, de forma gradual, o bloqueio de captura de tela dos vídeos e fotos de visualização única. O novo recurso, que tem como objetivo garantir a segurança nos envios de arquivos dos usuários e mais controle sobre a própria privacidade, está disponível apenas para os testadores da versão Beta. Ainda não há uma data para que o recurso chegue a todos os usuários.

Desde agosto de 2021, está disponível no WhatsApp a função de envio único, semelhante ao do aplicativo Snapchat. Nele, o usuário pode enviar fotos ou vídeos sem que eles se tornem um registro digital permanente. Após a visualização, o conteúdo é automaticamente apagado e a mensagem passa a ser exibida apenas como “aberta”.

Mas, o recurso chegou com algumas brechas. Além de ser possível que o destinatário da mensagem tire um print da tela ao abrir a imagem, o usuário que enviou o arquivo não é avisado se o conteúdo for “printado”.

Com esse novo recurso, ao tentar realizar o print da tela em uma mensagem autodestrutiva o aplicativo exibirá uma mensagem de que não é possível fazer a captura de tela devido à política de segurança, parecido com o que aparece quando se tenta printar a tela da Netflix.

Segundo o site WABetaInfo, especializado em atualizações do aplicativo, o uso de outros apps de captura de tela também não será possível. Ao fazer o print da tela do WhatsApp a partir de outro aplicativo, a imagem ficará preta. A tentativa de captura de tela não será notificada ao remente da mensagem.

Ainda de acordo com o site, utilizar a função de gravação de tela antes de abrir uma mensagem de visualização única também não surtirá efeito. Durante esse processo, ao abrir a mensagem autodestrutiva a gravação do vídeo será interrompida.

Por enquanto, o bloqueio na captura de tela em imagens de visualização única foi identificada no WhatsApp Beta para o Android na versão 2.22.22.3.

Com informações d Folhapress.

