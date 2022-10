O Dr. Victor Rocha recebe Moção de Congratulação por atuação da Casa Rosa

Projeto de Prevenção e Tratamento ao Câncer de Mama já realizou mais de 3,3 mil atendimentos e diagnosticou 47 pacientes com câncer, que estavam na fila de espera

O vereador Dr. Victor Rocha (PP) recebeu na Sessão Ordinária de quinta-feira (06) Moção de Congratulação apresentada pelo presidente da Câmara, vereador Carlão (PSB) pelo exitoso trabalho realizado por meio do Projeto Casa Rosa.

Na oportunidade o vereador Ronilço Guerreiro (PODEMOS) sugeriu que a homenagem fosse em nome da Câmara visto a relevância do Projeto Casa Rosa em prol da Saúde da Mulher na prevenção e tratamento ao câncer de mama.

O vereador Dr. Victor Rocha é formado em Medicina pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) em 2004. Médico Mastologista pela USP (Universidade de São Paulo) de Ribeirão Preto, pós-graduado em Gestão em Saúde pelo Hospital Sírio Libanês (SP) e Ministério da Saúde.

Idealizador e Médico Mastologista do Projeto Casa Rosa. Implantada em 11 de novembro de 2021, a Casa Rosa zerou a fila de espera por consulta com mastologista, antes do carnaval. Desde a inauguração mais de 3,3 mil pacientes foram atendidos (entre primeira consulta e retorno). Também foram realizados por meio do Projeto Casa Rosa: 953 ultrassonografias; 551 mamografias; 427 biópsias, sendo confirmado 47 pacientes com câncer de mama que já foram encaminhadas para tratamento.

A Moção de Congratulação é finalizada ressaltando a importância da prevenção e destaca o papel dos profissionais de saúde responsáveis pela Saúde da Mulher. “Neste mês em que se comemora o Outubro Rosa, parabenizar a todos os profissionais responsáveis por uma questão tão importante que é a saúde da mulher. Esta Casa de Leis, expressa reconhecimento, votos de estima e congratulações”.

“Para mim é uma honra receber essa homenagem. O projeto Casa Rosa é meu sonho, que virou realidade. Pois hoje, as mulheres de Campo Grande e Mato Grosso do Sul, tem esse importante aliado para a realização da prevenção e tratamento do câncer de mama. Realizamos consultas, exames, biópsias e até cirurgia de mama, para a retirada de nódulos, de maneira célere, sem fila de espera e o mais importante tudo dentro do Sistema Único de Saúde (SUS). A missão da Casa Rosa é salvar vidas. Por isso reforço a importância do diagnóstico precoce. Para nós da Casa Rosa o Outubro Rosa é o ano inteiro”, finalizou o parlamentar.

Com informações da assessoria