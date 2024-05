Grupo é preso com R$ 6 mil em notas falsas

Durante a festa de comemoração do 59º aniversário de Rio Negro, na última quarta-feira (08), a polícia deteve dois homens e duas mulheres por estarem envolvidos em um esquema de troca de notas falsas.

O grupo causou prejuízos significativos aos comerciantes locais e à arrecadação destinada à igreja da região. De acordo com informações da Polícia Civil, após receber uma denúncia, as autoridades conseguiram identificar e deter os suspeitos, que ainda estavam com algumas cédulas falsificadas em sua posse.

Um total de R$ 6.600 em notas falsas foi apreendido durante a operação. As investigações revelaram que o modus operandi do grupo consistia em se revezar para inserir as notas falsas de forma discreta, sem chamar a atenção das autoridades.

Há suspeitas de que esses indivíduos possam ter realizado atividades semelhantes em outras cidades. Os quatro detidos foram presos em flagrante por envolvimento em falsificação de dinheiro, porém seus nomes não foram divulgados pelas autoridades.