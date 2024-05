UFMS realiza votação para reitoria 2024-2028

Hoje, 10, é realizada a consulta pública para escolha de reitor e vice-reitor e a comunidade universitária tem até 21h (horário de Mato Grosso do Sul) para escolher quem atuará à frente da gestão da UFMS entre 2024 e 2028.

De acordo com a Comissão Executiva Central, estão aptos 41.759 eleitores, listados aqui. Para participar da votação, por meio do sistema e-Votação UFMS, é necessário acessar a plataforma de processos eleitorais da Instituição por meio do Passaporte UFMS e optar pela urna para professores, técnicos ou estudantes. Em seguinte, os votantes devem escolher a chapa, revisar o voto e, ao final do processo, confirmar a escolha para que a cédula possa ser depositada na urna.

O presidente da Comissão Executiva Central, Henrique Mongelli, pontua que o voto da comunidade universitária permite buscar melhorias para a Universidade, de forma conjunta. “A comunidade universitária vai votar em quem pode concorrer à lista tríplice para ser levada para o presidente da República, que vai fazer a nomeação do próximo reitor e vice-reitor”, explica. “Esse processo tem que ser visto como a construção da Instituição. É o momento de se levantar e discutir propostas para fazer uma Universidade melhor. Nesse aspecto, é importante que estudantes, professores e técnicos sejam participantes do processo e da consulta, que eles compareçam”, complementa.

A votação é completamente on-line e durante todo o dia serão disponibilizados, em cada câmpus e na Cidade Universitária, locais com computadores e acesso à internet, divulgados aqui.

O sistema E-Votação foi implantado desde a última consulta, em 2020, para manter o distanciamento social durante a pandemia da Covid-19. “Ele foi sendo amadurecido ao longo do tempo com outras consultas feitas dentro da UFMS. Agora, a gente está repetindo e vai ser um sucesso de novo. Vamos poder montar uma lista tríplice que seja a vontade da nossa Instituição”, reforça Mongelli.

A plataforma de processos eleitorais é um software livre que garante o sigilo e privacidade do voto, não permitindo que a escolha de um eleitor seja revelada. Além disso, também permite a rastreabilidade por fornecer a cada eleitor um número para checagem posterior. Pelo sistema, é possível realizar a apuração dos votos de maneira automática ou manual, com a possibilidade de auditoria.

Caso o eleitor tenha dúvidas ou algum problema com o sistema, poderá entrar em contato com a Agência de Tecnologia de Informação e Comunicação pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (67) 3345-7292.

A apuração dos votos será realizada com transmissão ao vivo pelo canal da TV UFMS a partir das 21h.

Todas as informações e normas do processo de consulta estão disponíveis na página votacao.ufms.br.

