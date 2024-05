Aeroporto Internacional de Campo Grande suspende recebimento de doações para o RS

Motivados pela calamidade vivida pelo Estado do Rio Grande do Sul, em virtude das intensa chuvas e provocaram alagamentos, brasileiros de todas as regiões, se mobilizaram enviando doações de diversos itens para amenizar os transtornos, e atender às pessoas que perderam tudo nas enchentes.

Mato Grosso do Sul, além da ajuda enviada pelo governo do Estado, como o envio de helicóptero, barcos, bombeiros e a disponibilização de pontos de arrecadação em órgãos estaduais, como escolas e delegacias, também conta com a solidariedade da população.

Diversos pontos de arrecadação estão espalhados pelo Estado, em estabelecimentos comerciais como lojas e restaurantes, que encaminham as doações recebidas para locais como o Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Tropeiros da Querência, em Campo Grande.

Diante da situação, em Campo Grande, as companhias aéreas Azul e Gol, juntamente com a Aena, empresa que administra o Aeroporto Internacional de Campo Grande, aderiram à corrente de solidariedade e se colocaram à disposição para o recebimento e envio de donativos ao Rio Grande do Sul.

A Aena informou na tarde de quinta-feira (9), por meio de sua assessoria de comunicação, que o Aeroporto de Campo de Grande funciona, desde segunda-feira (6), como ponto de coleta para arrecadar donativos destinados às vítimas dos temporais e enchentes no Rio Grande do Sul. O material está sendo transportado gratuitamente pelas companhias aéreas até os municípios gaúchos.

Em novo novo comunicado divulgado na manhã desta sexta-feira (10) a administradora informa que por questões logísticas, também decidiu suspender temporariamente o recebimento das doações. Confira o comunicado abaixo. A Azul também divulgou a suspenção do recebimento das doações, em todo o Brasil, devido à falta de espaço em seu centro de distribuição, que está totalmente ocupado com doações.

Funcionários de uma das companhias aéreas que ajudam a receber e transportar os donativos, no aeroporto de Campo Grande, disseram que é muito satisfatório poder ajudar a encaminhar os itens recebidos para o estado gaúcho, e que a população está atendendo ao chamado contribuindo, levanto doações com identificações nas embalagens para facilitar o trabalho dos voluntários, no momento da separação e distribuição.

” Tudo isso é lixo e precisará ser descartado, porque são itens que não têm condições de serem doados. É importante destacar que às pessoas que estão precisando dessas doações, perderam tudo e, estão precisando de acolhimento, de carinho, então, é importante que as doações estejam limpas, bonitinhas, mesmo que sejam itens usados, mas tenham condições de uso”, destacou o colaborador.

De acordo com informações da Aena, a partir do Aeroporto Internacional de Campo Grande, já foram transportados 8,7 toneladas de donativos para o Rio Grande do Sul. Vale reforçar, para quem puder doar em oportunidades futuras que, podem ser doados itens como água potável, produtos de higiene, alimentos não perecíveis e roupas. Não podem ser doados itens como óleo de cozinha, produtos corrosivos e/ou inflamáveis.