Funcionários de frigorífico são socorridos em estado grave após vazamento de gás

No final da noite de segunda-feira (29), 13 funcionários de uma indústria frigorífica foram resgatados e levados para o Hospital Evangélico após sofrerem uma intoxicação provocada por exposição a amônia em Dourados, na saída para Campo Grande, na BR-163.

Segundo Dourados News, pelo menos duas pessoas estão em estado de saúde considerado grave. Equipes do 2º GBM (Grupamento de Bombeiros Militar) e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas por volta das 22h40.

Este é o segundo caso de intoxicação provocado por exposição a amônia nesta unidade da JBS em menos de três meses. No dia 28 de fevereiro deste ano, alguns trabalhadores deixaram a linha de produção e estavam do lado de fora da indústria.

O contato com o gás de amônia pode causas irritação nos olhos e problemas no sistema respiratório, dependendo da concentração inalada e da duração da exposição. A reportagem aguarda o posicionamento oficial da empresa.

A JBS esclareceu que o vazamento na unidade de Dourados foi controlado e o local, liberado. Os colaboradores receberam pronto atendimento, enquanto a companhia está prestando todo o apoio necessário. Acesse também: Deputados da CPI do MST vistoriam terras invadidas, no interior de SP

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram