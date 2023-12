Viatura com comandante-geral da PM capota na MS-040

Uma viatura da Polícia Militar capotou na manhã de hoje (30), após o motorista perder a direção do veículo após aquaplanar na MS-040, próximo à cidade de Ribas do Rio Pardo, a 97 quilômetros de Campo Grande. Segundo a assessoria, quatro militares ocupavam o veículo, entre eles o comandante-geral da PMMS (Polícia Militar de Mato Grosso do Sul), Renato dos Anjos Garnes, que estava a caminho de Bataguassu, onde cumpria agenda com o promotor do município. Um policial foi encaminhado ao hospital com ferimentos graves.

De acordo com informações de testemunhas, um ônibus de turismo que passava pela rodovia e vinha de São Paulo, parou para auxiliar no resgate. Segundo a assessoria, os três militares passam bem e foram socorridos até uma empresa de transportes próximo do local. Eles reclamam de dores pelo corpo e foram encaminhados para Santa Casa do município.

Equipes da CCR-MSvia estiveram no local auxiliando também no resgate. A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) também compareceu ao local do acidente. De acordo com testemunhas, chovia bastante na região, no momento do acidente.

