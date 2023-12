Adolescente que esfaqueou advogada aguarda decisão de pedido de liberdade

Primeira audiência sobre o caso aconteceu ontem e serviu para a apresentação de informações

Foi realizada ontem (29), a primeira audiência de apresentação do caso do adolescente, de 15 anos, que esfaqueou uma advogada em frente à escola municipal Bernardo Franco Baís, no último dia 18, em Campo Grande. Com o processo em segredo de Justiça, a primeira audiência do caso foi a portas fechadas. No entanto, a atual advogada da família, Dra. Fabiana Ferreira Cantero, afirmou, ao jornal O Estado, que entrou com o pedido de liberdade do menino, mas a Justiça ainda não apreciou. A advogada afirmou que espera por exames complementares para saber se o adolescente tem bipolaridade ou TDAH. “Ele é muito tranquilo, educado, não é da índole dele”, disse ela.

A advogada contou que, na primeira conversa que teve com o adolescente, ele estava ansioso e nervoso, mas devido ao ambiente estranho onde estava.

À reportagem, Fabiana Cantero explicou que essa foi apenas uma “audiência de apresentação”, não sendo abordado os fatos, ainda. “Nessa primeira audiência, o juiz somente fez perguntas de qualificação ao menor, como o que ele faz, como era a rotina dele, na escola, sobre convivência com os pais dele, onde ele morou… e fez alguns questionamentos aos pais, também. Depois, haverá uma “audiência de continuação”, onde serão ouvidas as testemunhas, assim como o menor, sobre o que ocorreu naquele dia”, detalhou ela.

Diante das informações de que o adolescente teria sido abusado por colegas dentro da escola, a mãe dele alega que não sabia sobre o abuso que o filho relatou ter sofrido, na instituição.

Conforme a advogada da família, a mãe ainda está em estado de choque com a confissão do filho. Apesar de ele nunca ter contado o que ocorreu, na época, a mãe afirma que havia notado o filho mais quieto do que o normal, nos últimos meses, e que antes do fato, agora descoberto, ele tinha mais amigos. Mas, nada que a fizesse desconfiar do comportamento do menino, de que algo estaria errado. “Ele sempre foi muito discreto”, segundo a mãe.

Ainda segundo Fabiana Canteiro, a mãe do menino o visitou na Unei (Unidade Educacional de Internação), onde ele segue internado, mas ainda não conversaram sobre o ataque na escola. A Deaij (Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude) investigará o suposto abuso que o garoto teria sofrido na escola. A advogada afirmou que dará entrevista à imprensa até o fim desta semana, sobre como a defesa conduzirá os fatos para a defesa do adolescente.

MAIS DE 80 ADOLESCENTES JÁ FORAM INTERNADOS NAS UNEIS

De acordo com dados divulgados pela Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), houve uma queda no número de infrações registradas pela Central de Monitoramento nas escolas estaduais de Campo Grande, nos últimos anos. Em 2018, foram registradas: drogas (2); lesão corporal dolosa (105); lesões corporais recíprocas (12); vias de fato (81). O total anual foi de 200 registros.

Em 2019: drogas (2); lesão corporal dolosa (106); lesões corporais recíprocas (9); (83). O total anual foi de 200. Em 2020: drogas (1); lesão corporal dolosa (9); lesões corporais recíprocas (0); Vias de fato (5). O total anual foi de 15. Em 2021: drogas (0); lesão corporal dolosa (11); lesões corporais recíprocas (1); vias de fato (7). O total anual foi de 19. Em 2022: drogas (2); lesão corporal dolosa (94); lesões corporais recíprocas (4); vias de fato (72). O total anual foi de 172.

Já em 2023, do mês de janeiro até abril, os registros foram: drogas (0); lesão corporal dolosa (25); lesões corporais recíprocas (2); vias de fato (26); com o total de 53 ocorrências registradas até o mês passado. O número geral de infrações nas escolas da Rede Estadual, dos últimos seis anos, foi de 659 casos, somente na Capital.

Conforme ainda a Sejusp, o maior número de registros relacionados aos adolescentes encaminhados para as Uneis de Campo Grande, é o ato infracional análogo ao crime de roubo. Em seguida vem o ato infracional análogo ao tráfico de drogas e, posteriormente, o ato infracional análogo aos crimes contra a vida.

Atualmente, a Unei Dom Bosco atende 58 internos, contendo o maior número de adolescentes internados na unidade. Na Unei Novo Caminho (20); UESL Tuiuiú (7); Unei Estrela do Amanhã (4).

No total, até o mês de maio deste ano, foram 89 adolescentes internados nas quatro Uneis da Capital.

