Deputados da CPI do MST vistoriam terras invadidas, no interior de SP

Rodolfo Nogueira, Salles e Zucco participaram da 1ª visita técnica

O deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS), junto com demais integrantes da CPI do MST, entre eles Ricardo Salles, Coronel Zucco e Caroline de Toni, fizeram a primeira visita técnica da CPI do MST. O objetivo das visitas é levantar informações sobre os mandantes das invasões de terras. A primeira diligência ocorreu na cidade de Presidente Prudente (SP) e começou nessa segunda-feira (29). Os parlamentares iniciaram visitas a assentamentos do MST, as primeiras inspeções. As primeiras diligências externas estão em Presidente Prudente, no departamento de investigações criminais, o Deinter.

Os deputados se reuniram com a polícia do Pontal de Paranapanema, região onde as ocupações do MST mobilizaram quase três mil pessoas de sete municípios. Os parlamentares se reuniram com o delegado responsável pela prisão de José Rainha Junior e Luciano de Lima, líderes do MST, suspeito de extorquir dinheiro de dono de propriedade. As visitas às fazendas, onde ocorreram as ocupações, ainda não haviam sido confirmadas e a reunião com a polícia ocorreu sem a presença da imprensa. Esta é a primeira diligência da CPI do MST, no oeste paulista. Em fevereiro, a FNL (Frente Nacional de Luta Campo e Cidade) deu início a uma série de ocupações nas cidades de Marabá Paulista (SP), Mirante do Paranapanema, Presidente Epitácio (SP), Presidente Venceslau, Rosana (SP), Sandovalina e Teodoro Sampaio (SP), no Pontal do Paranapanema.

No total, o movimento social mobilizou 2,5 mil pessoas nas ocupações de nove fazendas. Segundo o MST, atualmente, há 117 assentamentos rurais na região visitada pelos deputados. São mais de 7 mil famílias, em 170 mil hectares.

De acordo com os integrantes da comissão, o objetivo é analisar casos de invasão de propriedades da região. Há quase 33 anos, o MST fazia a primeira ocupação de terra no Pontal do Paranapanema. Em 14 de julho de 1990, cerca de 800 trabalhadores e trabalhadoras sem-terra ocupavam a fazenda Nova Pontal, em Rosana, reivindicand reforma agrária.

Fazendas invadidas

Durante a primeira diligência de visita da CPI, o deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS) mostrou o que seria um “centro de reuniões” de uma das invasões da Frente Nacional de Luta. “Isso é um barracão de uma fazenda que foi invadida, na cidade de Rosana, no Estado de São Paulo, um local produtivo”, explicou o parlamentar, em um vídeo. “O barracão foi transformado nisso aqui.

Não é um filme de terror, mas é onde eles devem fazer as reuniões do movimento. Tem banner do Nelson Mandela, do Che Guevara, do Vladimir Lenin, do Karl Marx… Só a escória do comunismo e da esquerda, no mundo. É uma cena lamentável.”

Nota do MST Em nota, o MST afirmou que a CPI é uma tentativa de perseguição e criminalização da luta popular e que o movimento realiza sua luta há quase 40 anos, para que a Constituição Federal seja cumprida e a função social da terra, respeitada. “Querer criminalizar nossa luta por meio de uma CPI é uma estratégia para omitir os reais problemas e contradições do modelo de produção do agronegócio no campo brasileiro, como o crescente desmatamento, grilagem de terra, queimadas, violência no campo, uso de mão de obra análoga à escravidão e destruição e contaminação dos bens naturais pelo uso de agrotóxicos”, diz o comunicado do MST.

A próxima reunião dos integrantes da CPI do MST está marcada para esta terça-feira (30).

Fazendas em Japorã e Rio Brilhante devem receber visita

O deputado Rodolfo Nogueira (PL- MS) informou que Mato Grosso do Sul será um dos Estados que a comissão técnica da CPI do MST deverá visitar. “É necessário apurar as invasões em MS, também. Em breve, faremos visitas técnicas no Estado”. Ainda não há previsão de quando acontecerá essa visita no Estado, mas existe a garantia de que haverá visitas, em MS.

As fazendas Fernanda, localizada no município de Japorã/MS e Inho, localizada em Rio Brilhante, que foram invadidas em Mato Grosso do Sul, conforme o cadastro da CPI do MST, poderão receber visita técnica dos parlamentares que integram a Comissão da Câmara Federal.

Solicitação neste sentido já foi protocolada pelo deputado Rodolfo Nogueira e deverá ser apreciada e votada pelos integrantes da Comissão, na reunião da próxima semana. A fazenda Fernanda, localizada no município de Japorã/ MS foi invadida pelo FNL (Frente Nacional de Lutas (FNL), no dia 19 de fevereiro.

A ocupação não durou mais de 20h, porque cerca de 60 ou 70 pessoas acabaram expulsas pelos proprietários rurais da região, que incendiaram os barracos que haviam sido montados na área da propriedade.

Já a fazenda do Inho, no município de Rio Brilhante, tem 392 hectares e está localizada às margens da BR-163 e às margens do rio Brilhante, foi invadida por índios guarani-kaiowá e fica no território Laranjeira Nhaderu, em Rio Brilhante. A propriedade vizinha, a fazenda Santo Antônio da Esperança, está ocupada desde 2007.

Na base de dados da CPI consta que, desde os anos 1980, 146 propriedades rurais foram invadidas, seja pelos movimentos de trabalhadores sem-terra ou por índigenas. Essa visita técnica ainda deverá ser aprovada e, posteriormente, agendada, mas os deputados do PL, Rodolfo Nogueira e Marcos Pollon, já confirmaram presença na visita

Participaram da visita técnica

Coronel Zucco (Republicanos-RS), presidente da comissão

Ricardo Salles (PL-SP), relator

Caroline de Toni (PL-SC)

Lucas Bove (PL-SP)

Magda Mofatto (PL-GO)

Messias Donato (Republicanos-ES)

Nilto Tatto (PT-SP)

Rodolfo Nogueira (PL-MS)

Por Alberto Gonçalves e Laureano Secundo – Jornal O Estado do MS.

