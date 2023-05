Polícia cumpre mandados de prisões contra pedófilos e agressores na Capital

Equipes da Polícia Civil, por intermédio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Dpca), efetuou a prisão de dois indivíduos, de 22 e 58 anos, que possuíam mandados de prisão em aberto, na Capital. Ambos foram localizados nos bairros Jardim Noroeste e Caiobá.

O primeiro suspeito preso, um jovem de 22 anos, era investigado por maus-tratos contra o enteado. Ele foi preso em virtude de descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência. O rapaz também é suspeito de fraturar o punho da mesma criança durante as agressões.

Já o segundo preso, um homem de 58 anos, é portador de HIV. Ele é investigado pela Especializada por abusar sexualmente da neta de 12 anos e de sua companheira. Segundo a polícia o caso será tipificado como Estupro de Vulnerável.

O caso segue em investigação e exames laboratoriais já foram requisitados ao Instituto de Análises Laboratoriais Forenses (IALF), para averiguação de eventual transmissão do vírus à adolescente.

