Festa do Queijo acontece neste sábado e promete varias atrações culturais e gastronômicas

A famosa Festa do Queijo, que acontece no distrito de Rochedinho vai acontecer amanhã (14) a partir das 16h. A preparação da festa é um sucesso e recebe muitos campo-grandenses, com varias atrações culturais e gastronômicas.

Com mais de 40 estruturas de barracas, os expositores poderão comercializar os seus produtos como laticínios, doces em compotas, pimentas, artesanatos além de várias opções da culinária que tem o queijo como ingrediente principal.

Para animar o evento e trazer aquele bom show que os sul-mato-grossenses adoram, vão estar os grupos regionais Canto da Terra, Os Filhos de Campo Grande e Laço de Ouro, além da dupla sertaneja Max e Gabriel.

Haverá ainda muitas atividades infantis como brinquedos infláveis, pinturas faciais, apresentações de equilibristas em perna de pau, touro mecânico e cama elástica.

Ainda na programação do evento, vai acontecer a 2° edição do Pedal do Queijo, uma parceria com o projeto Instituto Emanuelle.

Outra novidade na Festa do Queijo deste ano é o City Tour Descubra CG, onde os familiares a bordos poderão fazer o trajeto dentro do Distrito. A Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo) levará também o curso de artesanato em patch aplique. Interessados poderão se inscrever no local do evento.

A Fundação Social do Trabalho também estará presente no evento, com serviços de emissão de carteira de trabalho digital, cadastro no Sine e consulta a vagas de emprego. O Grupo Pereira será parceiro no evento com oferta de vagas durante o evento, onde acontecerá uma pré-seleção de candidatos.

A finalidade do evento é fortalecer e fomentar a economia do Distrito, a tradicional festa proporciona a população oportunidade de geração de emprego e renda, incentivando o pequeno produtor a comercializar seus produtos.

O distrito de Rochedinho possui 1.093 habitantes, localiza-se pouco mais de 24 quilômetros de Campo Grande.

O evento é organizada pela Prefeitura da Capital, Sidagro (Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio) Sectur em parceria com a Subprefeitura de Rochedinho serão diversas atrações de shows.

