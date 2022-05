Prefeita recebe 3 toneladas de alimentos que serão destinadas a comunidades carentes

Pensando nas comunidades carentes, a prefeita de Campo Grande Adriane Lopes, participou na tarde de hoje (13), da entrega de alimentos arrecadados durante a Encenação da Paixão de Cristo no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês. O evento acontece entre os dias 13 e 15 de abril em Campo Grande.

Em uma parceria público e privada, foram arrecadados 10 toneladas de alimentos não perecíveis que serão doados a seis instituições filantrópicas, além de 3 toneladas destinadas para o FAC (Fundo de Apoio a Comunidade).

Durante a entrega, a prefeita falou da importância das perecerias com as empresas privadas. “As parcerias são fundamentais para que nosso trabalho seja efetivo. O FAC ira atender as sete regiões de Campo Grande e dois distritos com essa doação que, por meio do Shopping Bosque dos Ipês, está chegando para o Fundo de Apoio a Comunidade” relatou.

Dentro deste contexto a gestora também lembrou das ações que estão sendo preparadas para atendimentos as famílias em situação de vulnerabilidade e que serão atendidas neste período de baixas temperaturas.

“Estamos movimentando e mobilizando tanto a SAS (Secretaria Municipal de Assistência Social) e o FAC (Fundo de Apoio a Comunidade), para que possamos atender as famílias neste momento, não só com os alimentos arrecadados, mas com agasalhos que serão. No total são equipes que vão em ação neste mesmo grupo. Nas comunidades e nas ruas de Campo Grande”, explicou.

Campanha do Agasalho

Para a próxima semana está prevista quedas significativas nas temperaturas e com isso a prefeitura firmou outra parceria para arrecadação de agasalhos e cobertores. “Com o resultado positivo dos alimentos vamos continuar e aqui neste Shopping haverá também um ponto de recolhimento para a campanha do agasalho 2022”.

Na entrega dos alimentos o superintendente do Shopping Adriano Passos avaliou como positiva a ação e se colocou a disposição para mais parcerias.

"Nosso papel social é justamente o de facilitar ao Poder Público cedendo nosso espaço que tem um número significativo de pessoas que passam por aqui durante nosso expediente" finalizou.

