P9: torcida organizada do Corinthians na Capital arrecada agasalhos antes do frio

Movimentando os fãs do Corinthians, o Pavilhão Nove Campo Grande, está reunindo arrecadações de agasalhos nos dias de jogos do time, na Avenida Salgado Filho, número 1910, no bairro Amambai, região do centro da Capital

O próximo jogo do timão é contra o Internacional no sábado (14), às 18h. Aqueles que não tem como ir até o local para levar os agasalhos, podem entrar em contato com o grupo pelo telefone (67) 99266-9599, que o responsável pelo grupo irá buscar a doação.

Não é a primeira vez que representantes da fiel torcida organiza uma ação social, o Pavilhão 9 também organiza datas para doarem sangue no Hemosul, como aconteceu nesta semana.

Na última Páscoa, o Pavilhão 9 realizou outra ação solidaria na comunidade José Teruel. “Foram entregues mais de 150 ovos de Páscoa e caixas de chocolate, ver o sorriso estampado no rosto de uma criança é que nos motiva.”, diz a legenda da foto no instagram da @pavilhao9subsesecg que registrou este dia.