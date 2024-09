Explosão de chapa deixa idosa com queimaduras graves e genro ferido em Chapadão do Sul

Uma idosa de 60 anos sofreu queimaduras em 65% do corpo após a explosão de uma chapa enquanto preparava um bife em Chapadão do Sul, cidade localizada a cerca de 331 quilômetros de Campo Grande. O acidente ocorreu no fim da manhã deste domingo (1º), durante a preparação do almoço. A idosa e o genro, de 30 anos, que também ficou ferido, foram inicialmente levados para a Santa Casa de Bataguassu e, devido à gravidade dos ferimentos, foram transferidos para a Santa Casa de Campo Grande.

O acidente aconteceu quando a idosa e o genro estavam manipulando uma chapa para churrasco alimentada com álcool, o que provocou a explosão. A família agiu rapidamente, utilizando uma mangueira de jardim para apagar as chamas e resfriar as vítimas até a chegada dos socorristas do Corpo de Bombeiros.

De acordo com o site Cenário MS, a idosa teve queimaduras extensas, incluindo no cabelo, couro cabeludo, rosto, pescoço, braços e tórax. O genro sofreu queimaduras em 25% do corpo, principalmente nos braços e tórax. Ambos foram socorridos e, após o atendimento inicial, transferidos para tratamento especializado em Campo Grande.

