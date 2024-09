Testemunhas afirmam ter visto homem armado fugindo após atirar em mulher no Jardim Colúmbia

Na tarde deste domingo (1º), moradores do Jardim Colúmbia, em Campo Grande, testemunharam um homem armado fugindo após disparar contra uma mulher de 28 anos. A vítima foi atingida por dois tiros no pescoço, perdeu muito sangue e foi socorrida pelos bombeiros, sendo levada em estado grave à Santa Casa.

De acordo com testemunhas, a mulher estava aguardando um motorista de aplicativo em uma vila de casas na Rua Nhamundá quando foi atacada. Ao site Campo Grande News, uma aposentada de 82 anos, que preferiu não se identificar, relatou que viu a vítima caída no chão ao sair de casa. “Quando eu saí aqui fora, ela já estava caída”, disse a idosa, que estava na varanda com o marido no momento dos disparos. O marido e outros vizinhos prestaram os primeiros socorros até a chegada dos bombeiros.

A aposentada descreveu ter ouvido dois tiros e visto um homem correndo em seguida. Outra moradora, que também preferiu não se identificar, relatou ter visto o suspeito armado e fugindo em direção à BR.

Os residentes afirmaram não conhecer bem a vítima, mas disseram que ela e a família se mudaram para o local há cerca de três meses.

