Vídeo: fogo avança na Serra de Maracaju e no Pantanal, bombeiros resgatam animais

O incêndio florestal que teve início no domingo (1º) na Serra de Maracaju continua avançando na morraria nesta segunda-feira (2), apresentando desafios significativos para os nove militares que estão atuando no local. Os bombeiros estão empenhados em abrir aceiros, que são aberturas na vegetação destinadas a evitar a propagação das chamas. No entanto, a região acidentada e de difícil acesso complica ainda mais o combate ao fogo.

Desde a manhã de sábado (31), uma grande área rural em São Gabriel do Oeste, próxima à Rodovia MS-430, foi devastada por um incêndio de grandes proporções que atingiu diversas fazendas. Esse fogo foi extinto, mas deixou um rastro de destruição na vegetação local.

Aumento nos focos de incêndio e previsão crítica

O mês de agosto registrou um aumento alarmante no número de focos de incêndio no Pantanal brasileiro. Foram contabilizados 4.411 focos, um aumento dramático em relação aos 115 registrados no mesmo período do ano passado — um número 38 vezes maior. A intensificação dos incêndios é atribuída às condições meteorológicas extremamente favoráveis à propagação do fogo.

Valesca Fernandes, meteorologista e coordenadora do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), alerta que as condições atuais são altamente propícias para incêndios florestais. “O perigo de fogo para os próximos dias está entre muito alto e extremo. Essas condições dificultam o combate aos incêndios, incluindo o uso de meios aéreos, devido à alta velocidade de propagação,” afirma Fernandes.

Com a previsão de intensificação dos incêndios em setembro, que é considerado o período mais crítico da temporada, as equipes de combate e os moradores locais enfrentam uma batalha contínua para conter as chamas e minimizar os danos à vegetação e ao meio ambiente. A situação demanda atenção redobrada e esforços coordenados para proteger as áreas afetadas e evitar que o fogo se espalhe ainda mais.

Todas as vidas importam

Bombeiros militares do Rio Grande do Sul, que foram enviados a Mato Grosso do Sul, no último dia 23, para reforçar o combate aos incêndios que castigam a região do Pantanal. Na manhã desta segunda, um vídeo postado em uma rede social do Codesul (Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul), composto pelos estados de Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mostra resgates de animais e aves silvestres, realizados pelos militares gaúchos.

