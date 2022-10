Homem desaparece nas águas do Rio Verde após colisão

Na noite de ontem (27), dois barcos de pesca colidiram no Rio Verde, em Água Clara, município localizado a 187 km de Campo Grande. Um dos pescadores, conhecido como Rose Brasil, caiu na água e está desaparecido. O acidente ocorreu por volta das 20h.

De acordo com a apuração do jornal Fatos Regionais, em cada embarcação haviam três pescadores. As informações são de que um deles vinha na correnteza e o outro no sentido contrário. Os barcos bateram de frente. Todos os ocupantes de um dos barcos caíram na água, mas apenas um deles não foi localizado.

As informações até o momento são de que uma equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Campo Grande foram enviadas à Água Clara para auxiliar na procura do corpo da vítima.

Vítima

Rose Brasil é conhecido na região por ser bastante experiente na pesca e conhecer bem o local em que ocorreu o acidente. Os outros dois pescadores do barco do homem desaparecido foram identificados pelas alcunhas “Tica Preto” e “Batista”. Rose é proprietário de um bar na cidade onde, inclusive, vende pescados, conforme noticia o jornal local.

O corpo do homem ainda não foi encontrado e o Corpo de Bombeiros de Ribas do Rio Pardo, junto à equipe de mergulhadores de Campo Grande, continua na busca.

Com informações do jornal Fatos Regionais

