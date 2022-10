Força militar auxiliará na segurança da eleição na fronteira

O segundo turno das eleições gerais de 2022 deste domingo (30) irá contar com mais de 2,7 mil militares em Mato Grosso do Sul para reforçar a segurança da eleição. Cem mil militares a mais do que no primeiro turno, vão formar o contingente.

Onze cidades que fazem fronteira com o Paraguai receberão as tropas. São 2.600 militares do Exército e 126 da Marinha e da Aeronáutica que atuarão em Amambai, Paranhos, Bela Vista, Caracol, Ponta Porã, Antônio João, Coronel Sapucaia, Aral Moreira, Caarapó e Juti.

A Operação Garantia da Votação e Apuração ainda vai auxiliar no transporte de pessoal e material, por requisição da Justiça Eleitoral.