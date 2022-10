Campeonato mundial de strongman acontece neste sábado na Capital

O Campeonato Mundial de Strongman, esporte que une força e resistência para arrastar e transportar objetos, acontece neste sábado (29) no Shopping Bosque dos Ipês. O evento conta com apoio da Prefeitura por meio da Fundação Municipal de Esporte e Lazer (Funesp).

Com início às 9h da manhã, as disputas acontecem até as 18h e serão realizadas duas provas durante a competição, o Log Lift e o Axle Deadlift. O campeonato será realizado simultaneamente em mais de 25 países. O Static Monsters ranqueia competidores no mundo todo em provas de técnica e força de levantamento de peso. O evento terá entrada franca para o público, com arrecadação de alimentos não-perecíveis no local.

O evento vai contar com a presença da atleta número um da categoria absoluta feminina, Mônica Sato. A desportista sagrou-se campeã mundial de levantamento de peso em julho passado, quando participou do Campeonato Mundial de Strongman Static Monster, realizado na cidade de Columbus-Ohio, nos Estados Unidos.

O campo-grandense Maillon Machado, primeiro lugar no ranking brasileiro da categoria até 105 kg no Static, estará representando a bandeira do Mato Grosso do Sul para o mundo nesse circuito. Heitor Alves, recordista sul-americano de levantamento terra equipado, categoria até 90kg, também vai estar presente nessa edição de Campo Grande.

“É uma grande competição para a Capital. A Fundação sempre apoia esses grandes eventos com a intenção de elevar o esporte em nosso município e também dar esse incentivo aos nossos atletas. Além disso, a população também sempre ganha com entretenimento e conhecimento de novas modalidades esportivas”, ressalta o diretor-presidente da Funesp, Odair Serrano.

Jean Hipólito, organizador do evento em Campo Grande, comenta que o esporte vai além de competições. “Como toda modalidade esportiva, essa ação também amplia a curiosidade de jovens para novos desafios e tira crianças do mundo das drogas, une famílias, além de agregar valores econômicos para a cidade através do comércio que envolve e fomenta o turismo local ao trazer atletas de vários lugares do país. A Funesp sempre se alia na realização destes grandes projetos”, conclui.

