Bolsonaro agradece votos e apoia manifestações pacíficas; assista

Na tarde desta terça-feira (1), o Presidente da República Jair Bolsonaro (PL), deu sua primeira declaração sobre o resultado das eleições no último final de semana. No início, ele agradeceu os mais 58 milhões de brasileiros que votaram nele e apoiou as manifestações pacíficas.

“Os atuais movimentos populares são frutos de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem vindas, mas nossos métodos não podem serem iguais ao da esquerda, que sempre prejudicaram a população com invasão de propriedades, destruição de patrimônio e contra o direito de ir e vir”, critica.

“A direita surgiu de verdade em nosso país, nossa robusta representação no Congresso Nacional mostra a força dos nosso valores. Formamos diversas lideranças e o nosso sonho segue mais vivo do que nunca. Mesmo enfrentando todo o sistema, enfrentamos a pandemia e as consequências de uma guerra”, completa.

“Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrario dos meus acusadores, sempre joguei dentro das quatro linhas da constituição. Enquanto Presidente e cidadão, continuarem cumprindo todos os mandamentos da nossa constituição”, conclui. Acesse também: Policiais dispersam manifestantes e desmontam barracas na BR-163